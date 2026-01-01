7. jardunaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Tanto ikusgarria, Laso-Albisu vs Zabala-Martija partidan

Javier Zabala pilotaria.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Laso eta Albisu 5-4 ari ziren gailentzen, partidako hamargarren tantoa jokoan izan denean; orduan, Javi Zabalak sake ederra egin du, baina Jon Ander Albisuk bikain jaso, eta lau pilotariek tanto ikusgarria jokatu dute. Azkenean, urdinek eskuratu dute.

Esku-pilota Pilota Unai Laso Julen Martija Astelena frontoia Binakakoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X