El partido Laso-Albisu vs. Zabala-Martija ha sido testigo de un tanto espectacular

Javier Zabala pilotaria.
18:00 - 20:00
Laso y Albisu ganaban por 5-4, cuando se ha puesto en juego el décimo tanto del partido; Javi Zabala ha efectuado un saque inmejorable, pero la respuesta de Jon Ander Albisu ha sido perfecta, y los cuatro pelotaris han jugado un tanto impecable, que, finalmente, se han apuntado los azules. 

Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)

En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain.  El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.   

