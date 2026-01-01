7. jardunaldia
Lehen sakea… gorri, ala urdin? Txapa zutik gelditu da!

Txapa zutik.
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Astelenan, urtarrilaren 1ean, bitxikeria izan da: Laso-Albisu eta Zabala-Martija bikoteen arteko partida hasi aurretik, lehenengo sakea zein bikotek egingo zuen zehaztu behar zuen txapa zutik gelditu da, eta berriro bota behar izan dute.

Pilota Esku-pilota Astelena frontoia Unai Laso Julen Martija Binakakoa

