7ª jornada
El primer saque… ¿colorado, o azul? ¡La chapa se ha quedado de pie!

18:00 - 20:00
El Astelena ha sido testigo, este 1 de enero, de una curiosa anécdota: antes de comenzar el partido entre las parejas Laso-Albisu y Zabala-Martija, la chapa que debía determinar a cuál de ellas le correspondía efectuar el primer saque se ha quedado de pie, y ha sido necesario lanzarla de nuevo.

