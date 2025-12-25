BINAKAKO TXAPELKETA
Elordik eta Zabaletak astindua eman diete Artolari eta Imazi (6-22)

18:00 - 20:00
Elordi eta Zabaleta Artola eta Imaz garaitu ostean.
Elordik eta Zabaletak nagusitasuna erakutsi dute hasieratik Artola eta Imazen aurka jokatutako partidan (6-22), Eibarko Astelena pilotalekuan. Hona hemen partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.

