BINAKAKOA
Lasok eta Albisuk aise menderatu dituzte Elordi eta Zabaleta (11-22)

Binakakoa
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Unai Laso eta Jon Ander Albisu indartsu ari dira Binakakoan, bostetik partida bakarra galdu baitute. Oraingoan ere, nagusitasun handiarekin irabazi dute, Elordi eta Zabaleta 11-22 menderatuta.

Jose Javier Zabaleta Binakakoa Esku-pilota Pilota Aitor Elordi Unai Laso

