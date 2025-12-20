Binakako Txapelketa
Artolak eta Imazek garaipen handia lortu dute Altuna eta Ezkurdiaren aurka (16-22)

Binakako Txapelketako 5. jardunaldia: Altuna-Ezkurdia vs Artola-Imaz (16-22)
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iñaki Artolak eta Ander Imazek ez zuten ondo hasi Binakako Txapelketa, baina, pixkanaka, gora egin dute, eta larunbat honetan hirugarren puntua lortu dute Jokin Altunari eta Joseba Ezkurdiari 16-22 irabazita.

Binakakoa Esku-pilota Pilota Iñaki Artola Jokin Altuna Joseba Ezkurdia

