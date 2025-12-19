BINAKAKO TXAPELKETA
Azken 7 tantoak eginez irabazi diete Larrazabalek eta Mariezkurrenak Zabalari eta Martijari (16-22)

Larrazabal eta Mariezkurrena binakako Txapelketan.
18:00 - 20:00
Larrazabal eta Mariezkurrena. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Larrazabalek eta Mariezkurrenak 16-22 irabazi diete Zabalari eta Martijari Binakako Txapelketako 5. jardunaldian. Atzetik hasi dira markagailuan, baina pixkanaka jokoa hobetu dute eta azken 7 tantoak haienak izan dira.

Binakakoa Esku-pilota Jon Mariezkurrena Julen Martija Kirol-bideoak

