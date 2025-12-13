BINAKAKO TXAPELKETA
Txapelketako hirugarren partida irabazi dute Lasok eta Albisuk Etxeberria eta Rezusta garaituta (22-17)

18:00 - 20:00
Laso eta Albisu Etxeberriari eta Rezustari irabazi ostean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lasok eta Albisuk 22-17 irabazi diete Etxeberriari eta Rezustari Binakako Txapelketako 4. jardunaldian. Aspeko bikoteak jokatutako lau partidak galdu ditu, hortaz, ez dute punturik lortu oraindik.

Binakakoa Esku-pilota Unai Laso Pilota

