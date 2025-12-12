Binakako Txapelketa
Larrazabalek eta Mariezkurrenak prestigiozko garaipena lortu dute Altunaren eta Ezkurdiaren aurka (19-22)

Larrazabal eta Mariezkurrena Binakako Txapelketan
18:00 - 20:00
Larrazabal eta Mariezkurrena. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Larrazabalek eta Mariezkurrenak 19-22 irabazi diete Altunari eta Ezkurdiari Binakako Txapelketako 4. jardunaldian. 19-17 zihoazen atzetik, baina markagailuari buelta ematea lortu dute haien bigarren garaipena lortzeko.

Kirol-bideoak Binakakoa Esku-pilota Jon Mariezkurrena

