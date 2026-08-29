Darío adelanta una semana su reaparición
El pelotari de Aspe Darío Gómez, que en principio iba a volver a las canchas el 12 de septiembre, finalmente ha adelantado su reaparición una semana y lo hará el domingo 6 de septiembre, en Belorado.
Darío se lesionó durante el partido que disputaba junto a Martija en Irun. El riojano tuvo que abandonar la cancha después de sufrir un problema en la rodilla derecha. Las pruebas médicas posteriores confirmaron una rotura parcial del ligamento cruzado posterior, lo que le obligó a iniciar un periodo de recuperación.
El percance llegó poco después de que Darío se proclamara campeón del Manomanista, y desde entonces ha permanecido alejado de la competición para recuperarse de la lesión y regresar en las mejores condiciones.
Darío volverá de nuevo a los frontones y lo hará en sustitución de Ezkurdia, en una reaparición muy esperada después de casi dos meses alejado de las canchas.
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