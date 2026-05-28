Dariok beste hiru urtez berritu du kontratua Asperekin
Ezcarayko aurrelariaren kontratua maiatzaren 31n amaitzekoa zen, igande honetan, alegia, Iñaki Artolaren aurka jokatuko duen Buruz Buruko finalaren egun berean.
Dario Gomezek Asperekin duen kontratua berritu du 2029ra arte, enpresak ostegun honetan iragarri duenez.
Ezcarayko aurrelariaren kontratua maiatzaren 31n amaitzekoa zen, igande honetan, alegia, Iñaki Artolaren aurka jokatuko duen Buruz Buruko finalaren egun berean.
Dariok, 30 urtekoa bera, 2015eko ekainaren 14an egin zuen debuta profesionaletan, Adarragan, Logroñon. Orain arte, 468 partida jokatu ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
Iñaki Artolak txapela jantzita amaitu nahi du igandeko finala
Iñaki Artolak Dario Gomez izango du aurkari igande honetan, Buruz Buruko pilota final handian. Ez dela partida erraza izango onartu du pilotari gipuzkoarrak, baina txapela janztea du helburu.
Buruz Buruko finalistek material aukeraketa egin dute Nafarroa Arenan
Iñaki Artolak eta Dario Gomezek 2026ko buruz buruko finala jokatuko dute igandean, maiatzaren 31n, Nafarroa Arenan. Bertan izan dira gaur biak material aukeraketa egiten. Ezkaraikoak amen batean amaitu du, alegiakoak, berriz, denbora agortu du, baina biak gustura geratu dira egindakoarekin.
“Erremontari” txapelketaren 3. jardunaldiko hiru tanto onenak
Beñat Segurolak, Imanol Ansak eta Endika Barrenetxeak egin dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldiko tanto onenak. Gozatu!
Dario, bere lehen finalari begira
Dario Gomezek lehen finala jokatuko du igande honetan, Iñaki Artolaren aurka, Buruz Buruko Txapelketan. Egun handiari begira nola sentitzen den kontatu du elkarrizketa honetan.
Ezkurra II-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea IV bikoteek garaipenaren saria izan dute hirugarren jardunaldian
Ezkurrak eta Azpirozek Segurola eta Larrañaga hiru jokotan (14-15, 15-2 eta 5-8) hartu dituzte mendean, neurketa oso gorabeheratsuan. Bestalde, Aldabek eta Barrenetxeak partida irauli dute, eta Ansari eta Zubiriri irabazi diete hiru jokotan ere (15-6,-7-15 eta 5-8).
Aldabe: “Ansa eta Zubiri gu baino lehenago nekatu dira eta hor egon da aldea”
Aldabek eta Barrenetxeak mendean hartu dituzte Ansa II eta Zubiri. Hiru jokotan lortu dute garaipena: 15-6, 7-15 eta 5-8. Hemen partidako azken tantoa eta urdinen adierazpenak.
Ezkurra II: “Tentsio puntu bat falta izan zaigu”
Hiru jokotan lortu du Ezkurra II-Azpiroz bikoteak Segurola-Larrañagaren aurkako garaipena (14-15,15-2 eta 5-8). Larrañagak huts eginda lortu dute garaipena, hemen azken tantoa eta garaileen hitzak.
350 bat sarrera geratzen dira Nafarroa Arenan igandean jokatuko den Buruz Buruko final handirako
Gehienak, 300 inguru, goiko kantxakoak dira, eta 114 euro balio dute; beheko kantxako 50 bat sarrera inguru eskuragarri daude, 140 eurotan bakoitza. Nafarroa Arenako beste zonalde guztietan, ordea, Iñaki Artolak eta Dario Gomezek jokatuko duten finalerako sarrerak agortu dira.
2026ko Buruz Buruko txapelduna berria izango da
Irabazten duenak irabazten duela, igandeko Buruz Buruko finaleko txapelduna berria izango da. Ez Dario Gomezek ez Iñaki Artolak ez dute orain arte halakorik lortu; beraz, lehen aldia izango litzateke bientzat.