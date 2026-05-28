Dariok beste hiru urtez berritu du kontratua Asperekin

Darío Gómez

Dario Gomez, finalerdiak irabazi berritan. Irudia: Aspe Pelota

J. E. R. | KIROLAK EITB

Dario Gomezek Asperekin duen kontratua berritu du 2029ra arte, enpresak ostegun honetan iragarri duenez.

Ezcarayko aurrelariaren kontratua maiatzaren 31n amaitzekoa zen, igande honetan, alegia, Iñaki Artolaren aurka jokatuko duen Buruz Buruko finalaren egun berean.

Dariok, 30 urtekoa bera, 2015eko ekainaren 14an egin zuen debuta profesionaletan, Adarragan, Logroñon. Orain arte, 468 partida jokatu ditu.

