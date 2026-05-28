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Darío renueva su contrato con Aspe tres años más

El delantero de Ezcaray, que juega este domingo la final del Campeonato Manomanista, ante Iñaki Artola, ha ampliado su vínculo, que concluía, precisamente, el 31 de mayo.
Darío Gómez

Darío Gómez tras la victoria en las semifinales. Imagen: Aspe Pelota

Euskaraz irakurri: Dariok beste hiru urtez berritu du kontratua Asperekin
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Darío Gómez ha renovado su contrato con Aspe, según ha anunciado la propia empresa este jueves.

El delantero de Ezcaray, que juega este domingo la final del Campeonato Manomanista, ante Iñaki Artola, ha ampliado su vínculo, que concluía, precisamente, el 31 de mayo.

Darío, de 30 años, debutó en profesionales el 14 de junio de 2015, en el Adarraga, en Logroño. Desde entonces ha disputado 468 partidos.

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