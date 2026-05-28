Darío renueva su contrato con Aspe tres años más
Darío Gómez ha renovado su contrato con Aspe, según ha anunciado la propia empresa este jueves.
El delantero de Ezcaray, que juega este domingo la final del Campeonato Manomanista, ante Iñaki Artola, ha ampliado su vínculo, que concluía, precisamente, el 31 de mayo.
Darío, de 30 años, debutó en profesionales el 14 de junio de 2015, en el Adarraga, en Logroño. Desde entonces ha disputado 468 partidos.
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Iñaki Artola quiere acabar la final del domingo con la txapela puesta
Iñaki Artola se enfrentará este domingo a Darío Gómez en la gran final del Manomanista. El pelotari guipuzcoano admite que no será un partido fácil, pero su objetivo es ponerse la txapela.
Los finalistas del Manomanista seleccionan el material, en el Navarra Arena
Iñaki Artola y Darío Gómez disputarán el domingo 31 de mayo la final manomanista 2026 en el Navarra Arena, donde ambos han estado hoy realizando una selección de material que el de Ezkarai ha elegido en una amén y el de Alegia ha dilapidado el tiempo, pero ambos se han quedado a gusto con lo hecho.
Los tres mejores tantos de la 3ª jornada del torneo “Erremontari”
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Darío afronta su primera final
Darío Gómez, que este domingo disputa su primera final en el Campeonato Manomanista ante Iñaki Artola, cuenta en esta entrevista cómo se siente de cara al gran día.
Ezkurra II-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea IV se llevan el botín de la victoria en la tercera jornada
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto a Segurola y Larrañaga en tres sets (14-15, 15-2 y 5-8), en un choque con muchas alternativas. Por su parte, Aldabe y Barrenetxea han remontado y ganado a Ansa II y Zubiri también en tres sets (15-6, -7-15 y 5-8).
Aldabe: “Ansa y Zubiri se han cansado antes que nosotros, eso ha sido lo que ha marcado la diferencia”
Aldabe y Barrenetxea IV se han impuesto a Ansa II y Zubiri. Han conseguido la victoria en tres juegos: 15-6, 7-15 y 5-8. No os perdáis el último tanto del partido y las declaraciones de los azules.
Ezkurra II: “Nos ha faltado un punto de tensión”
La pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz se ha llevado la victoria ante Segurola-Larrañaga, en tres sets (14-15,15-2 y 5-8). La victoria la han conseguido gracias al error cometido por Larrañaga, aquí el tanto final y las palabras de los vencedores.
Quedan unas 350 entradas en el Navarra Arena para la gran final del Manomanista, que se juega el domingo
La mayoría, en torno a 300, son de cancha alta, y cuestan 114 euros; hay disponibles unas 50 de cancha baja, a 140 euros cada una. Todas las demás zonas del Navarra Arena tienen agotados sus billetes para la final, que jugarán Iñaki Artola y Darío Gómez.
El Campeonato Manomanista de 2026 tendrá un nuevo ganador
Gane quien gane, el campeón de la final del Manomanista del domingo será uno nuevo. Ni Darío Gómez ni Iñaki Artola lo han conseguido hasta ahora, por lo que sería la primera vez para los dos.