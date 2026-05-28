Darío renueva su contrato con Aspe tres años más

Darío Gómez ha renovado su contrato con Aspe, según ha anunciado la propia empresa este jueves.

El delantero de Ezcaray, que juega este domingo la final del Campeonato Manomanista, ante Iñaki Artola, ha ampliado su vínculo, que concluía, precisamente, el 31 de mayo.

Darío, de 30 años, debutó en profesionales el 14 de junio de 2015, en el Adarraga, en Logroño. Desde entonces ha disputado 468 partidos.