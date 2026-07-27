Goiherri y Gaztedi se imponen en el Campeonato de Euskal Herria de sokatira
En la categoría femenina de 500 kilos, Goiherri ha vencido en el campeonato de Euskal Herria, disputado en Laukiz; en categoría masculina, por su parte, el equipo Gaztedi ha ganado en todas las tiradas.
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Satisfacción en la representación vasca por el buen papel realizado en el Campeonato del Mundo de Sokatira de Taiwán
En el Campeonato del Mundo de Sokatira disputado en Taiwán ha habido una amplia representación vasca, que aunque no han logrado medalla de oro, han rendido a un buen nivel. Han participado los equipos de Ibarra, Abadiño, Ansoain y Txantrea, compitiendo no sólo por equipos, sino también representando a Euskal Herria.
Tres medallas de la Euskal Selekzioa en el Mundial de Taiwán
Las féminas se han hecho con la plata en el de hasta 500 kilos, mientras que las otras dos han sido de bronce: una ha sido para los hombres en el de hasta 600 kilos y la otra en el mixto sub 23.
Ibarra, medalla de bronce en el Mundial de Taiwán en la modalidad de 540 femenino
El Campeonato del Mundo de Sokatira se está disputando estos días en Taiwán, en la ciudad de Taipei. En cuanto a la representación vasca, el Grupo masculino de Sokatira de Abadiño hizo tercero, hoy han hecho lo mismo las chicas del Grupo Sokatira de Ibarra.
Abadiño, medalla de bronce en el Mundial Indoor de Taiwán en la modalidad de 600 kilos masculina
Esta mañana ha comenzado el Campeonato del Mundo de Sokatira Indoor con cuatro de nuestros clubes en liza. Tanto hoy como mañana, se disputarán las competiciones por clubes, y el fin de semana, lo harán por naciones. Euskal Selekzioa competirá como selección.
Euskal Herria suma una medalla de plata en la categoria masculina de 560 kilos en el Mundial de Sokatira
La Euskal Selekzioa se ha colgado la medalla de plata tras perder ante Suiza la final correspondiente a la categoria masculina de 560 kilos en la última jornada del Campeonato del Mundo de Sokatira que se disputa en Nottingham (Inglaterra).
El equipo mixto sub-23 de Euskal Herria se cuelga la medalla de bronce en el Mundial de Sokatira
El equipo mixto sub-23 de la Euskal Selekzioa ha logrado la medalla de bronce en el Mundial de Sokatira tras superar a Suiza en el duelo por el tercer lugar en el podium.
Euskal Herria se proclama campeona del mundo de sokatira en la categoria masculina de 600 kilos
La Euskal Selekzioa ha ganado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Sokatira que se disputa en Nottingham (Inglaterra) tras vencer a Suiza en la final de la categoria masculina de 600 kilos.
El equipo sub-23 de Goiherri se cuelga la medalla de plata, y Gaztedi se hace con el bronce en la de 540 kilos
En el Campeonato del Mundo de Sokatira que se está disputando en Nottingham (Inglaterra), Goiherri se ha hecho con la medalla de plata en la prueba sub-23 femenina, mientras que Gaztedi ha logrado el bronce en la categoria de 540 kilos.
Gaztedi se lleva el oro en la final de los Mundiales de Sokatira ante Goiherri
Dos equipos vascos, Gaztedi y Goiherri, se han enfrentado este viernes en la final correspondiente a la categoria masculina de 560 kilos del Mundial de Sokatira que se está disputando en Nottingham (Inglaterra). El oro ha sido para Gaztedi, mientras que se ha colgado la medalla de plata.