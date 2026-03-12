Abadiño, medalla de bronce en el Mundial Indoor de Taiwán en la modalidad de 600 kilos masculina
Esta mañana ha comenzado el Campeonato del Mundo de Sokatira Indoor con cuatro de nuestros clubes en liza. Tanto hoy como mañana, se disputarán las competiciones por clubes, y el fin de semana, lo harán por naciones. Euskal Selekzioa competirá como selección.
Te puede interesar
Euskal Herria suma una medalla de plata en la categoria masculina de 560 kilos en el Mundial de Sokatira
La Euskal Selekzioa se ha colgado la medalla de plata tras perder ante Suiza la final correspondiente a la categoria masculina de 560 kilos en la última jornada del Campeonato del Mundo de Sokatira que se disputa en Nottingham (Inglaterra).
El equipo mixto sub-23 de Euskal Herria se cuelga la medalla de bronce en el Mundial de Sokatira
El equipo mixto sub-23 de la Euskal Selekzioa ha logrado la medalla de bronce en el Mundial de Sokatira tras superar a Suiza en el duelo por el tercer lugar en el podium.
Euskal Herria se proclama campeona del mundo de sokatira en la categoria masculina de 600 kilos
La Euskal Selekzioa ha ganado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Sokatira que se disputa en Nottingham (Inglaterra) tras vencer a Suiza en la final de la categoria masculina de 600 kilos.
El equipo sub-23 de Goiherri se cuelga la medalla de plata, y Gaztedi se hace con el bronce en la de 540 kilos
En el Campeonato del Mundo de Sokatira que se está disputando en Nottingham (Inglaterra), Goiherri se ha hecho con la medalla de plata en la prueba sub-23 femenina, mientras que Gaztedi ha logrado el bronce en la categoria de 540 kilos.
Gaztedi se lleva el oro en la final de los Mundiales de Sokatira ante Goiherri
Dos equipos vascos, Gaztedi y Goiherri, se han enfrentado este viernes en la final correspondiente a la categoria masculina de 560 kilos del Mundial de Sokatira que se está disputando en Nottingham (Inglaterra). El oro ha sido para Gaztedi, mientras que se ha colgado la medalla de plata.
El equipo mixto sub’23 de Goiherri logra la medalla de bronce en el Mundial de Sokatira
El equipo mixto sub'23 de Goiherri se ha colgado la medalla de bronce en el Mundial de Sokatira. Por otro lado, en la categoría femenina de 500 kilos, Gaztedi A, Gaztedi B y Goiherri no han superado la fase de grupos. Además, en categoría masculina de 680 kilos, Mutriku no ha ganado ninguna tirada.