Sokatira
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Abadiño, medalla de bronce en el Mundial Indoor de Taiwán en la modalidad de 600 kilos masculina

sokatira-Abadiño-bronce-campeonato-mundo-goma-taiwan
18:00 - 20:00

Abadiño, bronce en el campeonato del mundo de Taiwán. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: Abadiñoko Sokatira Taldea, hirugarren, Taiwango Mundu Txapelketan
author image

EITB

Última actualización

Esta mañana ha comenzado el Campeonato del Mundo de Sokatira Indoor con cuatro de nuestros clubes en liza. Tanto hoy como mañana, se disputarán las competiciones por clubes, y el fin de semana, lo harán por naciones. Euskal Selekzioa competirá como selección.

Sokatira

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X