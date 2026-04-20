Etxauri supera a Igeldo en la segunda semifinal y logra la mejor marca con la piedra irregular
Los levantadores de Joseba Ostolaza, Jon Marijuan, Gari Garmendia, Beñat Telleria e Imanol Royo Lartain, han dado 20 alzadas a la piedra irregular en 4:37 minutos. Por su parte, el cuarteto capitaneado por Joxe Ramón Iruretagoiena Izeta II ha levantado el pedrusco 15 veces en 04:03 minutos.
El equipo Etxauri ha logrado el último billete para la final de Harri Herri tras derrotar al Igeldo en la segunda semifinal masculina. En la final se enfrentará a Albizuri. Además, Etxauri ha logrado la mejor marca en la última y decisiva prueba, ya que los de Joseba Ostolaza han levantado la piedra irregular en 20 ocasiones. Albizuri alzó el pedrusco 18 veces en la primera semifinal.
Sin embargo, Igeldo ha arrancado mejor esta segunda semifinal, ya que el primer harri-jasotzaile de Joxe Ramón Iruretagoiena Izeta II, el azkoitiarra Jon Unanue Goenatxo III, de 33 años, ha dado 8 alzadas en tres minutos a la rectangular de 175 kilos. Su rival de Etxauri, el vitoriano Jon Marijuan, de 29 años, ha realizado dos alzadas menos, seis.
A continuación, con la cúbica de 125 kilos, el levantdor de Etxauri se ha adaptado mejor. Oier Azpeitia ha levantado la piedra diez veces en dos minutos. El zarauztarra, de 19 años, ha fallado en su noveno intento, y el juez no ha dado por bueno su levantamiento. Su rival, Gari Garmendia, ha realizado 14 alzadas sin parar. Previamente Azpeitia ha agrupado sus alzadas de dos en dos, descansando brevemente después.
Etxauri ha acrecentado la diferencia con el cilindro del mismo peso. El harri-jasotzaile oriotarra del equipo Igeldo, Gorka Etxeberria, de 30 años, ha levantado esta piedra ocho veces en un solo minuto. Beñat Telleria, lasartearra de 30 años, ha realizado seis alzadas más que el levantador de Ortzaika en el mismo tiempo, es decir, 14.
En la última prueba individual, Aratz Zubeldia (Igeldo) ha sido capaz de levantar 15 veces la bola de 100 kilos. El zarauztarra de 21 años debutaba en Harri Herri. Ha agrupado sus alzadas de tres en tres, pero ha fallado en su decimotercer intento, que el juez ha anulado. Imanol Royo Lartain (Etxauri), su convecino de la misma edad, le ha realizado 16 alzadas.
Una vez finalizados todos las pruebas individuales y teniendo en cuenta las bonificaciones de tiempo de cada levantamiento de todos los harri-jasotzailes, Etxauri ha acumulado 4:37 minutos para la prueba final, mientras que Igeldo 34 segundos menos, 4:03.
Así que primero ha sido el turno de Igeldo con la piedra irregular de 132 kilos. Los cuatro levantadores estaban realizando un buen trabajo y tenían esperanzas de poner la barrera en 18 alzadas, pero en el decimosexto intento Aratz Zubeldia no ha podido igualar el pedrusco en el hombro. Cuando ha vuelto a enfilarla ni siquiera ha podido levantar la piedra, lo que ha obligado a conformarse con 15 alzadas.
Los harri-jasotzailes de Etxauri han acometido el trabajo muy tranquilos, sabiendo la marca a batir. Todos han estado muy seguros en las alzadas y han levantado 20 veces la piedra irregular. Jon Marijuan ha estado especialmente acertado, mostrando un gran estado de forma.
La próxima semana se disputará la final femenina entre los equipos Ulia y Mollarri.
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