PENTATLOIA
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Urtebeteren ondoren, bueltan da Euskal Pentatloia

Iragarkia
Pentatloiaren aurkezpena
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Urtebeteko geldialdia pasata, bueltan da Euskal Pentatloia. Aurtengoan, 14 kirolari lehiatuko dira elkarren artean. Kanporaketa larunbatean jokatuko da Villabonako herriko plazan. 

Herri-kirolak

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