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Faborito argirik gabeko Euskal Duatloiaren finala, igandean, Tolosako zezen-plazan

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18:00 - 20:00
Euskal Duatloiaren finaleko aurkezpena, Tolosan. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

11 kirolari, besteak beste, iazko txapelduna, Julen Alberdi, Xabier Zaldua, Eneko Saralegi eta Ibai Soroa, lehiatuko dira aizkora eta korrika uztartzen dituen modalitate honetan. Ikuskizuna zuzenean eskainiko dute ETB1ek eta kirolakeitb.eus-ek, 17:30ean hasita.

Herri-kirolak Aizkolaritza

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