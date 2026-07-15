PENTATLÓN
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Tras un año de parón, vuelve Euskal Pentatloia

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Pentatloiaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Urtebeteren ondoren, bueltan da Euskal Pentatloia
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KIROLAK EITB

Última actualización

Pasado un año de parón, vuelve Euskal Pentatloia. En esta edición, 14 deportistas competirán entre sí. La eliminatoria se disputará el sábado en la plaza del pueblo de Villabona.

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