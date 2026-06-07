EUSKAL DUATLOIA 2026
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Txikia IV.ak jantzi du Euskal Duatloiko txapela Tolosan

Julen Alberdi
18:00 - 20:00
Julen Alberdi. Argazkia:EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tolosako zezen-plazan Euskal Duatloiaren finala jokatu da, eta Julen Alberdi "Txikia IV.a" nagusitu da, 22:44ko denborarekin, iazko marka hobetuz. Ibai Soroa izan da bigarren, 25:20ko denborarekin, eta Xabier Zaldua hirugarren, 27:08ko markarekin.

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