DUATLÓN VASCO 2026
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Txikia IV se ha proclamado campeón del Euskal Duatloia en Tolosa

Julen Alberdi
18:00 - 20:00
Julen Alberdi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Txikia IV.ak jantzi du Euskal Duatloiko txapela Tolosan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La plaza de toros de Tolosa ha acogido este domingo la final del Duatlón Vasco, en la que Julen Alberdi "Txikia IV" se ha impuesto con un tiempo de 22:44, mejorando el registro logrado el año pasado. Ibai Soroa ha finalizado en segunda posición, con un tiempo de 25:20, mientras que Xabier Zaldua ha sido tercero, con una marca de 27:08.

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