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Sin favorito claro en la final del Euskal Duatloia, que se disputará este domingo en la plaza de toros de Tolosa

Euskal-Duatloia-final-presentacion
18:00 - 20:00

Presentación de la final del Euskal Duatloia, en Tolosa. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Euskal Duatloiaren finaleko aurkezpena Tolosako zezen-plazan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Once deportistas, entre ellos, Julen Alberdi, campeón del año pasado,  Xabier Zaldua, Eneko Saralegi e Ibai Soroa, competirán en esta modalidad que combina el hacha con la carrera. El espectáculo será ofrecido en directo por ETB1 y kirolakeitb.eus a partir de las 17:30 horas.

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