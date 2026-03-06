"Helmuga"
Iker Pou: "Bideak irekitzeko ikuspegia izan behar duzu"

Iker Pou
18:00 - 20:00
Iker Pou. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iker Pou eskalatzailea "Helmuga"n izan da. Gasteiztarrak bere ibilbidean egindako biderik esanguratsuenak gogoratu ditu saioan.

Pou Anaiak "Helmuga"

