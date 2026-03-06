Iker Pou: "Bideak irekitzeko ikuspegia izan behar duzu"
Iker Pou eskalatzailea "Helmuga"n izan da. Gasteiztarrak bere ibilbidean egindako biderik esanguratsuenak gogoratu ditu saioan.
Zure interesekoa izan daiteke
Iker Pou eskalatzailea izango da igandeko protagonista, "Helmuga" saioan
Aste honetan, Iker Pou eskalatzailea elkarrizketatuko dute "Helmuga" saioan, ETB1en, 11:30ean hasita.
Elorria aterpea, bizileku eta bizibide
Tasio Martin, Yoli Martin eta Joseba Elorrieta elkarrizketatu dituzte ETB1eko "Helmuga" saioan. Elorria aterpean lan egiten dute, Gorbeia magalean, eta haien bizileku ere bada. Ikusi erreportajea osorik, hemen.
Garazi Sanchez, surflaria baino zerbait gehiago
Garazi Sanchez surflariak mugikorren erabilerari buruzko dokumentala landu du, eta horren inguruko azalpenak eman ditu "Helmuga" saioan.
Tasio Martin alpinista eta aterpezaina, igandeko "Helmuga" saioan
Tasio Martin izango da igandeko "Helmuga" saioko protagonista. Alpinista eta aterpezaina izanik, duen bizimoduaz hitz egingo du, besteak beste. Saioa igande goizean izango da ikusgai, 11:30etik aurrera.
Lezamako errendimendu zentroa
Lezaman futbolarien erredimendua lantzeko egiten duten lana izan dute hizpide erreportaje honetan. Besteak beste, Mikel Gonzalez Athleticeko kirol zuzendaria eta Eneko Boveda Lezamako zuzendaria elkarrizketatu dituzte "Helmuga" saioan. Ikusi erreportajea, osorik.
Lezama errendimendu zentro gisa aztergai, igandeko "Helmuga" saioan
Lezamara bisita egingo dute Igandeko "Helmuga" saioan. Eneko Boveda Lezamako instalazioen zuzendaria ez ezik, Mikel Gonzalez Athleticen futbol zuzendaria ere elkarrizketatuko dute. Saioa igandean emango dute, ETB1en, 11:30etik aurrera.
Mikel eta Ion Fernandez: Amets batengatik egindako sakrifizioa
Mikel eta Ion Fernandez Muay Thai borrokalariak elkarrizketatu dituzte "Helmuga" saioan. Ikusi hemen erreportajea, osorik.
Mikel Fernandez Muay Thai txapelduna, aste honetako protagonista "Helmuga" saioan
Muay Thai munduko txapelduna da Mikel Fernandez nafarra. Aste honetako protagonista izango da ETB1eko "Helmuga" saioan, 11:00etatik aurrera.
Amaia Irazustabarrena, palista pilotari
Palista hernaniarra izan da aste honetako protagonista.