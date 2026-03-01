ETB1en
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Garazi Sanchez, surflaria baino zerbait gehiago

Garazi Sanchez surflaria, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
Garazi Sanchez surflaria, "Helmuga" saioan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Garazi Sanchez surflariak mugikorren erabilerari buruzko dokumentala landu du, eta horren inguruko azalpenak eman ditu "Helmuga" saioan.

"Helmuga"

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X