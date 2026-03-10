ETB1en
Pisu mozketa izango dute hizpide, igandeko "Helmuga" saioan

Jon Fernandez boxeolaria, igandeko "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00
Jon Fernandez boxeolaria, "Helmuga" saioan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hainbat kirol nutrizionista eta kirolari elkarrizketatuko dituzte igande honetako "Helmuga" saioan, pisu mozketaz hitz egiteko. Saioa ETB1en izango da ikusgai, 11:30etik aurrera.

"Helmuga"

