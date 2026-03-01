En ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Garazi Sánchez, algo más que surfista

Garazi Sanchez surflaria, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
La surfista Garazi Sánchez, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Garazi Sanchez, surflaria baino zerbait gehiago
author image

EITB

Última actualización

La surfista Garazi Sánchez ha elaborado un documental sobre el uso de los móviles, y ha dado detalles del proyecto en el programa "Helmuga".

"Helmuga"

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X