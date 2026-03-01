ETB1en
Elorria aterpea, bizileku eta bizibide

Elorria aterpea, bizileku eta bizibide, Tasio, Yoli eta Josebarentzat.
18:00 - 20:00
Tasio, Martin eta Joseba dira aste honetako saioko protagonistak, mendizaleak eta guardak.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tasio Martin, Yoli Martin eta Joseba Elorrieta elkarrizketatu dituzte ETB1eko "Helmuga" saioan. Elorria aterpean lan egiten dute, Gorbeia magalean, eta haien bizileku ere bada. Ikusi erreportajea osorik, hemen. 

"Helmuga"

