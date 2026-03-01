En ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Albergue Elorria, residencia y medio de vida

Elorria aterpea, bizileku eta bizibide, Tasio, Yoli eta Josebarentzat.
18:00 - 20:00
Tasio, Martin y Joseba son los protagonistas del programa de esta semana, montañeros y guardas.
Euskaraz irakurri: Elorria aterpea, bizileku eta bizibide
author image

EITB

Última actualización

Tasio Martin, Yoli Martin y Joseba Elorrieta han sido entrevistados en el programa "Helmuga" de ETB1. Trabajan en el refugio Elorria, en las faldas del Gorbea, y es su lugar de residencia. Ver reportaje completo aquí. 

"Helmuga"

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X