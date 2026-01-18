Basque Team

Bat to Milano Cortina 2026: Iraupen eskia, denak zentzua hartzen duenean

18:00 - 20:00
EITB

Basque Teamen "Bat to Milano Cortina 2026" dokumental sortaren atal berriak iraupen-eskia izan du hizpide, aste honetan. Peio Añarbe eta Imanol Rojo iraupen-eskiatzaileak elkarrizketatu dituzte.

Neguko Olinpiar Jokoak "Helmuga" Basque Team

