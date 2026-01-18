Basque Team

Bat to Milano Cortina 2026: Esquí de fondo, cuando todo cobra sentido

18:00 - 20:00
La nueva entrega de la serie documental "Bat to Milano Cortina 2026" de Basque Team se ha centrado esta semana en el esquí de fondo y ha entrevistado a los esquiadores de fondo Peio Añarbe e Imanol Rojo.

Juegos Olímpicos de Invierno "Helmuga" Basque Team

