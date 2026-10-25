La Real suma la cuarta victoria consecutiva en Liga ganando al Levante (2-1)

En los últimos minutos de la primera mitad, Romero ha chutado con energia desde fuera del área y Remiro ha sacado una mano salvadora para que su equipo fuera por delante al descanso.

La segunda mitad ha comenzado con una buena jugada triangular de la Real, que ha acabado con un tiro cruzado de Guedes que se ha ido fuera por poco.

Pasada la hora de partido, la Real ha podido ampliar la ventaja en una contra rápida. Barrenetxea ha puesto un centro ajustado desde la derecha e, inexplicablemente, Guedes ha rematado muy mal desde casi la línea de gol y su tiro se ha ido muy desviado.

A partir de ahí, las revoluciones han bajado notablemente y ya no se ha vivido tanto peligro en las áreas. En los minutos finales ha sido la Real quien ha estado más activo, pero el marcador no se ha movido y los txuri-urdin enlazan la cuarta victoria consecutiva en Liga.