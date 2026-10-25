La Real suma la cuarta victoria consecutiva en Liga ganando al Levante (2-1)
La Real Sociedad ha ganado por 2-1 contra el Levante este domingo en el partido de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta, sumando la cuarta victoria consecutiva. Óskarsson ha adelantado al equipo vasco y, aunque Nacho Pérez ha igualado el marcador, Turrientes ha vuelto a poner por delante a la Real; todo esto en la primera parte.
El partido se ha puesto rápidamente favorable a los txuri-urdin, que ya para el minuto cinco han abierto el marcador. Sucic ha puesto un pase en profundidad para Fort y el lateral ha centrado para Óskarsson que, con un poco de fortuna, ha enviado el balón a la red.
El jugador islandés ha fallado una oportunidad muy clara a los pocos minutos, aunque la jugada estaba invalidada pro fuera de juego.
Tras el gol, el Levante ha dado un paso adelante y el juego ha transcurrido en el campo del equipo vasco. La zaga txuri-urdin se ha tenido que mantener firme para no dejar pasar a nadie, sobre todo Jon Martín, que ha estado muy efectivo.
Aun así, en el minuto 22 Nacho Pérez ha rematado de cabeza el centro de Thiago Cruz y lo ha colado entre las piernas de Remiro para igualar el marcador.
Solo cuatro minutos ha aguantado la igualada. La reacción de la Real ha sido inmediata y, en una contra rápida, Turrientes ha pillado un rechace para chutar y volver a poner a los locales por delante.
En los últimos minutos de la primera mitad, Romero ha chutado con energia desde fuera del área y Remiro ha sacado una mano salvadora para que su equipo fuera por delante al descanso.
La segunda mitad ha comenzado con una buena jugada triangular de la Real, que ha acabado con un tiro cruzado de Guedes que se ha ido fuera por poco.
Pasada la hora de partido, la Real ha podido ampliar la ventaja en una contra rápida. Barrenetxea ha puesto un centro ajustado desde la derecha e, inexplicablemente, Guedes ha rematado muy mal desde casi la línea de gol y su tiro se ha ido muy desviado.
A partir de ahí, las revoluciones han bajado notablemente y ya no se ha vivido tanto peligro en las áreas. En los minutos finales ha sido la Real quien ha estado más activo, pero el marcador no se ha movido y los txuri-urdin enlazan la cuarta victoria consecutiva en Liga.