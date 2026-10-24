El Sanse se hunde ante Las Palmas con la sexta derrota consecutiva (1-0)

El filial donostiarra ha comenzado a crecer en el partido gracias a un incisivo Dani Díaz por la derecha, al que no ha podido frenar Bonfanti. Y es que el extremo visitante ha avisado con un zurdazo al travesaño en el minuto 22.

También ha rematado al palo Carrera un centro de Díaz y el balón rechazado lo ha cazado Gorosabel, pero Caro ha tapado su disparo a bocajarro.

A la media hora de juego le ha sido anulado un gol a Aguirre por un claro fuera de juego y antes del descanso Olasagasti ha mantenido vivo a su equipo con varias intervenciones meritorias.

Ha introducido dos cambios Jon Ansotegi al inicio del segundo tiempo y la Real ha seguido llegando con peligro.

Las Palmas no ha sabido aprovechar la endeblez defensiva visitante para cerrar el partido, pero tampoco ha pasado apuros en el tramo final para volver a ganar.