Valencia vs. Athletic (0-0)
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Berenguer: “Tenemos que empezar a sumar de tres en tres"

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BERENGUER
18:00 - 20:00
Álex Berenguer. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Berenguer: "Hirunaka batzen hasi behar dugu"
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El jugador del Athletic ha hablado sobre el empate logrado ante el Valencia (0-0) en la 9ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mestalla.

Fútbol Álex Berenguer Athletic Club LaLiga EA Sports

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