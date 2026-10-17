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Berenguer: “Tenemos que empezar a sumar de tres en tres"
Euskaraz irakurri: Berenguer: "Hirunaka batzen hasi behar dugu"
El jugador del Athletic ha hablado sobre el empate logrado ante el Valencia (0-0) en la 9ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mestalla.
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