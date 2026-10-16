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Terzic responde a la última polémica de Nico

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Edin Terzic Athletic prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Terzicek Nicoren azken polemikari erantzun dio
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Última actualización

El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, se ha referido a la polémica que circula en los últimos días en torno a Nico Williams. Ha manifestado que el jugador está contento con el equipo y con sus compañeros y ha afirmado que a su juicio seguirá muchos años en el club bilbaíno.

Fútbol Edin Terzić Athletic Club Nico Williams

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