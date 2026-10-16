¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Terzic quiere en Mestalla a un Athletic “preparado desde el calentamiento"
Euskaraz irakurri: Terzicek "beroketatik prest" dagoen Athletic nahi du Mestallan
Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, quiere que su equipo afronte el partido del sábado en Mestalla frente al Valencia "preparado desde el calentamiento", para evitar un inicio como el del pasado sábado en Vallecas, donde apenas se pudieron disputar 15 minutos antes de la suspensión del encuentro.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Terzic responde a la última polémica de Nico
EN DIRECTO
Hace min.
Jesús Areso: “Sería importante sacar algo positivo de Mestalla, por mucho que nos queden dos partidos por jugar”
EN DIRECTO
Hace min.
El AE Prat será el rival del Athletic en la Copa
EN DIRECTO
Hace min.
Las protestas contra Martín Presa obligan a suspender el partido Rayo-Athletic en Vallecas
EN DIRECTO
Hace min.
Laporte es baja de última hora ante el Rayo por indisposición
EN DIRECTO
Hace min.
Terzic: “Ahora el escenario es para otros jugadores, tienen la oportunidad de demostrar que son importantes"
EN DIRECTO
Hace min.
Oihan Sancet, lesionado “de carácter moderado” en el sóleo
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic entrena a puertas abiertas ante 500 espectadores
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic suma un punto en su visita al Madrid CFF (2-2)
Cargar más