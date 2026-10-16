Valencia vs. Athletic
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Terzic quiere en Mestalla a un Athletic “preparado desde el calentamiento"

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LEZAMA (BIZKAIA), 16/10/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Edin Terzic, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa previa al encuentro del club rojiblanco contra el Valencia en el estadio de Mestalla. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Terzicek "beroketatik prest" dagoen Athletic nahi du Mestallan
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Última actualización

Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, quiere que su equipo afronte el partido del sábado en Mestalla frente al Valencia "preparado desde el calentamiento", para evitar un inicio como el del pasado sábado en Vallecas, donde apenas se pudieron disputar 15 minutos antes de la suspensión del encuentro.

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