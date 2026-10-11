Errege Kopa
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Prat izango da Athleticen aurkaria Kopan

Katalanek Sant Rafael kanporatu dute itzulerako partidan ere gol zaparrada sartuta.

Prat Athletic Kopa
Errege Kopako lehen kanporaketa. Argazkia: Athletic
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Prat izango da Athleticen aurkaria 2026-2027 denboraldiko Errege Kopako lehen kanporaketan, talde katalanak igande honetan Sant Rafel taldea kanporatu eta gero.

Prat nagusitu zen Eivissan jokatutako joaneko partidan, 1-5, eta itzulikoan ere jaun eta jabe izan da, 5-0eko emaitzarekin irabazi baitu.

Praten eta Athleticen arteko kanporaketa urriaren 29an jokatuko da, 21:00etan, El Prat de Llobregaten.

Futbola Athletic Club Errege Kopa

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