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Prat izango da Athleticen aurkaria Kopan
Katalanek Sant Rafael kanporatu dute itzulerako partidan ere gol zaparrada sartuta.
Prat izango da Athleticen aurkaria 2026-2027 denboraldiko Errege Kopako lehen kanporaketan, talde katalanak igande honetan Sant Rafel taldea kanporatu eta gero.
Prat nagusitu zen Eivissan jokatutako joaneko partidan, 1-5, eta itzulikoan ere jaun eta jabe izan da, 5-0eko emaitzarekin irabazi baitu.
Praten eta Athleticen arteko kanporaketa urriaren 29an jokatuko da, 21:00etan, El Prat de Llobregaten.
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