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El AE Prat será el rival del Athletic en la Copa

Los catalanes han eliminado al Sant Rafael tras golear también en el partido de vuelta.
Prat Athletic Kopa
Primera eliminatoria de la Copa del Rey. Foto: Athletic
Euskaraz irakurri: Prat izango da Athleticen aurkaria Kopan
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El AE Prat será el rival del Athletic Club en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-2027, después de que el equipo catalán haya eliminado al Sant Rafael este domingo en el segundo partido, que tuvo que ser aplazado.

El Prat también se impuso en el partido de ida jugado en Ibiza, por 1-5, y en el segundo choque también ha sido muy superior logrando un 5-0.

La eliminatoria entre el Prat y el Athletic se jugará el 29 de octubre, jueves, a las 21:00, en El Prat de Llobregat.

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