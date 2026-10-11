El AE Prat será el rival del Athletic en la Copa

El AE Prat será el rival del Athletic Club en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-2027, después de que el equipo catalán haya eliminado al Sant Rafael este domingo en el segundo partido, que tuvo que ser aplazado.

El Prat también se impuso en el partido de ida jugado en Ibiza, por 1-5, y en el segundo choque también ha sido muy superior logrando un 5-0.

La eliminatoria entre el Prat y el Athletic se jugará el 29 de octubre, jueves, a las 21:00, en El Prat de Llobregat.