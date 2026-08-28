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Los jugadores del Athletic no atendieron a los medios en Barcelona “por un problema interno en el club"

El hecho se produjo tras la decisión de los rectores de la entidad bilbaína de retirar las invitaciones para los partidos de San Mamés a los empleados del club, entre ellos los miembros del primer equipo. LaLiga sancionara al Athletic Club por lo sucedido, ya que los jugadores están obligados a comparecer.
BARCELONA, 27/08/2026.- El centrocampista del Barcelona Pedri (d) pelea un balón con el centrocampista del Athletic Mikel Jauregizar durante el partido de la primera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao disputan este jueves en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta
Jaureguizar durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticeko jokalariak ez ziren hedabideengana joan Bartzelonan "klubeko barne arazo batengatik"
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Los futbolistas del Athletic Club decidieron no atender a los medios de comunicación tras el partido frente al FC Barcelona "por un problema interno en el club".

Ni jugadores ni responsables el club han ofrecido por ahora más detalles sobre el origen de ese problema del que se ha sabido su existencia después de en los últimos días haya trascendido la decisión de los rectores de la entidad bilbaína de retirar las invitaciones para los partidos de San Mamés a los empleados del club, entre ellos los miembros del primer equipo.

Antes de la comparecencia del técnico, Edin Terzic, en la sala de prensa del Camp Nou uno de los responsables de comunicación del club informó a los periodistas de que se trataba de "una decisión que han tomado los jugadores por un problema interno en el club".

Por su parte LaLiga sancionara al Athletic Club por lo sucedido, ya que los jugadores están obligados a comparecer ante los medios tras los partidos.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

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