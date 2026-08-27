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El Athletic sale de vacío del Camp Nou (2-0)

Los de Edin Terzic suman su segunda derrota en dos jornadas ante un Barcelona que ha generado más ocasiones. Los goleadores azulgranas han sido Raphinha y Fermín, a pesar de una gran actuación de Unai Simón por parte bilbaína.
Sancet intenta proteger el balón ante Rodri
Sancet intenta proteger el balón frente a Rodri durante el partido. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Athletic esku-hutsik irten da Camp Noutik (2-0)
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I. M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Derrota del Athletic frente al Barcelona por 2-0 en el partido disputado en el Camp Nou, correspondiente a la aplazada jornada 1 de Liga. El conjunto bilbaíno se presentaba en la Ciudad Condal después de haber perdido el sábado frente al Sevilla en San Mamés y no ha podido darle la vuelta al mal sabor de boca del estreno liguero.

Y eso que Edin Terzic ha presentado cinco novedades con respecto al once del sábado frente a los hispalenses. Así, Rincón, Laporte, Johaneko, Jauregizar y Nico Williams han salido de inicio en detrimento de Areso, Paredes, el sancionado Yuri y Berenguer.

En los primeros minutos, ambos equipos han intentado colocar sus líneas defensivas muy arriba con la idea de poder presionar alto. Eso ha provocado que se jugase en muy poco espacio en el centro del campo.

Resumen del partido: 

Las ocasiones más claras han sido para el Barcelona, destacando un remate de Raphinha de cabeza que se ha estrellado en el poste de Unai Simón en el 24’. Antes, el portero alavés ya había sacado un remate de Lamine Yamal también, e incluso Pedri ha visto cómo le anulaban un gol por fuera de juego del propio Yamal unos minutos después.

La más clara de los rojiblancos ha sido un tiro cruzado del joven Johaneko, que no ha encontrado portería en el 37’ tras una de sus pocas subidas en el día de su debut. El gol del Barça ha llegado un minuto después, cuando Pedri ha conectado con Raphinha para dejar al brasileño solo ante Unai Simón, que ha regateado al portero para marcar a placer. 

Gol de Raphinha (1-0):

Antes del descanso, Unai Simón ha salvado el segundo de los locales haciéndose muy grande ante Lamine Yamal en un mano a mano. Gran intervención la del guardameta de Athletic.

La segunda parte, ha empezado idéntica a la primera, con el Barça protagonizando llegadas peligrosas. Sin embargo, ni Gordon, con un tiro con la zurda que se le ha ido alto, ni Lamine Yamal, que ha estrellado el balón en el larguero, han podido ampliar la ventaja.

Terzic ha decidido dar entrada a jugadores como Robert Navarro, Adama Boiro, Gerenabarrena y Berenguer, lo que le ha dado mucha energía al Athletic. Así, en el 74’ Sancet ha estado a punto de igualar el marcador con un disparo que se ha estrellado en el poste de Joan García.

En el Barcelona ha sido clave la entrada de Adeyemi en la segunda parte, que en el 81’ ha puesto un centro raso que Laporte no ha acertado a despejar bien y ha dejado en bandeja el segundo gol a Fermín.

Gol de Fermín (2-0):

En el 87’ Unai Simon ha evitado el tercero gol de los locales realizando una gran parada a un remate de Adeyemi. El portero del Athletic ha completado una gran actuación, dejando acciones de gran talento.

Unai Simón Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports Goles FC Barcelona

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