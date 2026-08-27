El Athletic sale de vacío del Camp Nou (2-0)
Derrota del Athletic frente al Barcelona por 2-0 en el partido disputado en el Camp Nou, correspondiente a la aplazada jornada 1 de Liga. El conjunto bilbaíno se presentaba en la Ciudad Condal después de haber perdido el sábado frente al Sevilla en San Mamés y no ha podido darle la vuelta al mal sabor de boca del estreno liguero.
Y eso que Edin Terzic ha presentado cinco novedades con respecto al once del sábado frente a los hispalenses. Así, Rincón, Laporte, Johaneko, Jauregizar y Nico Williams han salido de inicio en detrimento de Areso, Paredes, el sancionado Yuri y Berenguer.
En los primeros minutos, ambos equipos han intentado colocar sus líneas defensivas muy arriba con la idea de poder presionar alto. Eso ha provocado que se jugase en muy poco espacio en el centro del campo.
Las ocasiones más claras han sido para el Barcelona, destacando un remate de Raphinha de cabeza que se ha estrellado en el poste de Unai Simón en el 24’. Antes, el portero alavés ya había sacado un remate de Lamine Yamal también, e incluso Pedri ha visto cómo le anulaban un gol por fuera de juego del propio Yamal unos minutos después.
La más clara de los rojiblancos ha sido un tiro cruzado del joven Johaneko, que no ha encontrado portería en el 37’ tras una de sus pocas subidas en el día de su debut. El gol del Barça ha llegado un minuto después, cuando Pedri ha conectado con Raphinha para dejar al brasileño solo ante Unai Simón, que ha regateado al portero para marcar a placer.
Antes del descanso, Unai Simón ha salvado el segundo de los locales haciéndose muy grande ante Lamine Yamal en un mano a mano. Gran intervención la del guardameta de Athletic.
La segunda parte, ha empezado idéntica a la primera, con el Barça protagonizando llegadas peligrosas. Sin embargo, ni Gordon, con un tiro con la zurda que se le ha ido alto, ni Lamine Yamal, que ha estrellado el balón en el larguero, han podido ampliar la ventaja.
Terzic ha decidido dar entrada a jugadores como Robert Navarro, Adama Boiro, Gerenabarrena y Berenguer, lo que le ha dado mucha energía al Athletic. Así, en el 74’ Sancet ha estado a punto de igualar el marcador con un disparo que se ha estrellado en el poste de Joan García.
En el Barcelona ha sido clave la entrada de Adeyemi en la segunda parte, que en el 81’ ha puesto un centro raso que Laporte no ha acertado a despejar bien y ha dejado en bandeja el segundo gol a Fermín.
En el 87’ Unai Simon ha evitado el tercero gol de los locales realizando una gran parada a un remate de Adeyemi. El portero del Athletic ha completado una gran actuación, dejando acciones de gran talento.
Te puede interesar
El Athletic muestra su desacuerdo con Apelación por desestimar el recurso sobre Yuri
El club recuerda que el análisis del Comité Técnico de Árbitros publicado el pasado martes concluía que la acción por la que fue expulsado el jugador debía haberse resuelto con "tiro libre directo sin tarjeta".
Edin Terzic: “Mañana juega el Athletic contra el Barça, no Terzic contra Flick”
El técnico alemán del Athletic analiza el duelo frente al Barcelona, partido que los rojiblancos afrontan con las bajas de Yuri, Vivian, Egiluz y Prados.
Peio Canales: “A estos niveles, es muy difícil; hemos jugado ochenta minutos con uno menos”
El centrocampista de Barrika ha sido titular, junto a Beñat Gerenabarrena, en el primer partido del Athletic en LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027. Canales ha firmado una buena actuación, pero el Athletic ha perdido, por 1-3, ante el Sevilla, en San Mamés, tras jugar desde los primeros minutos con diez hombres.
El Athletic sufre una dura derrota ante el Sevilla en el debut de Edin Terzic, en San Mamés (1-3)
Oso, Ejuke e Isaac han marcado para el Sevilla, y Paredes ha recortado distancias para el equipo vasco. El Athletic ha jugado con diez futbolistas desde el minuto diez, ya que Yuri ha sido expulsado con roja directa, y ha fallado en el primer gol y en el tercer tanto del Sevilla. Gerenabarrena, que ha sido titular, y Rincón se han estrenado con el equipo rojiblanco.
Edin Terzic: “Creo que estamos preparados, lo hemos demostrado en los entrenamientos y en los amistosos”
El Athletic comienza mañana la temporada contra el Sevilla en San Mamés (17:00). El entrenador Edin Terzic ha revelado que Nico Williams está entrenando sin dolor, pero que Vivian sigue trabajando al margen. El alemán ve bien a su equipo para el estreno liguero.
El Athletic cierra la pretemporada con una derrota frente al Atalanta
El Athletic Club perdido por 1-0 en Bérgamo en el último partido de preparación de los ocho que ha disputado el equipo rojiblanco antes de arrancar la temporada 2026-27 de manera oficial el próximo 22 de agosto frente al Sevilla en Bilbao. Un gol del internacional polaco Nicola Zalewski nada más comenzar la segunda parte ha decidido un test en el que el Athletic no ha podido repetir su gran gesta de la pasada edición de la Champions League, en este mismo escenario.
Edin Terzic: “Siento la emoción y el apoyo de la afición, su conexión con el club; la actitud para trabajar es muy buena”
Cuando queda poco más de una semana para que dé comienzo la competición en la temporada 2026-2027, que el Athletic estrenará en LaLiga EA Sports en San Mamés ante el Sevilla, el 22 de agosto, EITB ha entrevistado a Edin Terzic, nuevo entrenador del conjunto rojiblanco. “Nosotros, como muchos otros equipos de LaLiga, tenemos como objetivo jugar en Europa”, señala, “y lo que puedo prometer es que trabajaremos duro para ello”.
El Athletic traspasa a Julen Agirrezabala al Racing de Santander
El club bilbaíno ingresa una cantidad fija por la transferencia, y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo. Agirrezabala, de 25 años, deja el Athletic tras jugar 65 partidos oficiales, entre ellos todos los de la Copa del Rey de la temporada 2023-2024, en la que fue clave para que el equipo vasco se hiciera con el título.
Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte se incorporan a la pretemporada del Athletic
Edin Terzic ya tiene a sus órdenes en Lezama a los tres campeones del mundo del Athletic. Tanto Nico Williams como Unai Simón y Aymeric Laporte han regresado a los entrenamientos rojiblancos después de disfrutar de sus vacaciones tras ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado 19 de julio.