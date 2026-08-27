El Athletic sale de vacío del Camp Nou (2-0)

Derrota del Athletic frente al Barcelona por 2-0 en el partido disputado en el Camp Nou, correspondiente a la aplazada jornada 1 de Liga. El conjunto bilbaíno se presentaba en la Ciudad Condal después de haber perdido el sábado frente al Sevilla en San Mamés y no ha podido darle la vuelta al mal sabor de boca del estreno liguero.

Y eso que Edin Terzic ha presentado cinco novedades con respecto al once del sábado frente a los hispalenses. Así, Rincón, Laporte, Johaneko, Jauregizar y Nico Williams han salido de inicio en detrimento de Areso, Paredes, el sancionado Yuri y Berenguer.

En los primeros minutos, ambos equipos han intentado colocar sus líneas defensivas muy arriba con la idea de poder presionar alto. Eso ha provocado que se jugase en muy poco espacio en el centro del campo.