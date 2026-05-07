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Bera Bera y Beti-Onak, preparados para afrontar la Copa de la Reina en Illunbe

Super Amara Bera Bera disputará su eliminatoria de cuartos de final contra el Aula Valladolid. Por otro lado, Beti-Onak se enfrentará al Atlético Guardés.

Representantes de los equipos que participarán los cuartos de final de la Copa de la Reina, en Illumbe.

Representantes de los equipos que participarán en los cuartos de final de la Copa de la Reina, en Illunbe.

Euskaraz irakurri: Bera Bera eta Beti-Onak, Illunben jokatuko den Erregina Kopari aurre egiteko prest
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KIROLAK EITB

Última actualización

La 47ª edición de la Copa de la Reina reunirá desde este viernes en Illunbe, Donostia, a ocho equipos en busca del título copero. Super Amara Bera Bera llega a la competición como uno de los principales aspirantes al título y afrontará el torneo con la intención de conquistar su cuarta corona consecutiva. A pesar de ser favoritas, el equipo sufre de bajas importantes, pero el entrenador Imanol Álvarez tiene claro que “hay que centrarse en lo que sabemos hacer bien e identificar los momentos malos para hacerlos cortos, y de los buenos, sacar la máxima ventaja”

Por su parte, el Replasa Beti-Onak afrontará su eliminatoria de cuartos de final ante el Atlético Guardés (18:15), después de haber dejado una imagen competitiva en sus precedentes frente al conjunto gallego. El equipo navarro ya ha sabido imponerse al Guardés en la Liga Guerreras Iberdrola y cabe recordar también el cruce copero del año pasado, en el que lograron salir victoriosas y clasificarse para semifinales.

El equipo guipuzcoano medirá sus fuerzas ante el Aula Valladolid (20:30), equipo que se encuentra en crisis y con un reciente cambio de entrenador. Por su parte, las navarras se enfrentarán al Atlético Guardés, partido en el que las de Atarrabia tendrán que frenar las ganas de revancha de las gallegas. Además, también se disputarán los cuartos de final Rocasa-Granollers y Elda-Sporting la Rioja.

EITB emitirá todos los partidos en los que participen los equipos vascos ya nombrados.

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