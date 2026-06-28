LIGA EUSKOTREN

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La embarcación de Tolosaldea se ha quedado enganchada en la última ciagoba

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Tolosaldea kateatuta
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ontzia kateatu zaio Tolosaldeari azken ziabogan
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la primera jornada de la Liga Euskotren, al Tolosaldea se le ha encadenado la embarcación en la última ciaboga, lo que le ha hecho perder un tiempo valioso en los últimos metros. Han conseguido solucionar el problema, pero finalmente han acabado la regata en quinta posición.

Tolosaldea Remo Euskotren Liga

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