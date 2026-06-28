La embarcación de Tolosaldea se ha quedado enganchada en la última ciagoba
En la primera jornada de la Liga Euskotren, al Tolosaldea se le ha encadenado la embarcación en la última ciaboga, lo que le ha hecho perder un tiempo valioso en los últimos metros. Han conseguido solucionar el problema, pero finalmente han acabado la regata en quinta posición.
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Tolosaldea llega en forma y en buena dinámica a La Concha
Tolosaldea ha sido segundo en la Liga Euskotren, ha ganado dos banderas y ha sido campeón de Euskadi. Ahora, afronta con optimsmo la Bandera de La Concha. Su objetivo será clasificarse y estar en la pelea por la victoria. EITB Media ha hablado de todo ello con la remera Arene Portularrume.
Ikurriña de Getaria de la Liga Euskotren 2025: La regata de Tolosaldea desde dentro la trainera
Tolosaldea ha ganado Ikurriña de Getaria de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
Olatz López: ''Con esta victoria nos hemos hecho con la segunda plaza en la Liga y estamos muy contentas''
Tolosaldea se ha hecho este domingo con la ikurriña de Getaria. Asimismo, con dos victorias y 105 puntos, la embarcación entrenada por Ramón Erastorbe se ha hecho con la segunda plaza de la Liga Euskotren. La remera Olatz López se ha mostrado muy satisfecha con la temporada realizada.
Tolosaldea quiere más
Pasada la mitad de la temporada de la Euskotren Liga, Tolosaldea solo ha ganado una bandera, y ocupa el tercer lugar en la clasificación. Uxune Urkia, remera de Tolosaldea, ha hablado con EITB Media sobre la situación del equipo. Sueña con ganar la Bandera de La Concha.
Bandera Euskotren de la Liga Euskotren 2025: La regata de Tolosaldea vista desde dentro la trainera
Tolosaldea ha quedado en tercer lugar en la Bandera Euskotren de la Liga Euskotren que se ha disputado en aguas de Lekeitio, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
El juez de la ACT desestima el recurso de Tolosaldea contra Arraun Lagunak
El juez de competicion de la ACT ha desestimado la impugnacion interpuesta por Tolosaldea tras la regata del pasado domingo en castro, donde reclamaban una invasion de calle por parte de Arraun Lagunak.
Bandera Orio Kanpina de la Liga Euskotren 2025: La regata de Tolosaldea vista desde dentro la trainera
Tolosaldea ha sido tercera en la Bandera Orio Kanpina de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
Bandera Gertu Eraikuntzak de la Liga Euskotren 2025: La regata de Tolosaldea vista desde dentro la trainera
Tolosaldea ha sido tercera en la Bandera Gertu Eraikutzak de la Liga Euskotren, y en este vídeo puedes ver cómo han vivido la regata las remeras y la patrona del equipo.
Retorno feliz para Irati Larrañaga
Tolosaldea ganó la Bandera Fabrika de la Liga Euskotren el 12 de julio en San Sebastián. Fue un gran logro para el equipo tolosarra. EITB Media ha entrevistado a Irati Larrañaga, remera de Tolosaldea, para conocer lo que supuso la victoria para ella y su equipo.