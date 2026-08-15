Arraun Lagunak no falla y gana matemáticamente la Liga Euskotren
Arraun Lagunak ha cumplido con todos los pronósticos y se ha asegurado matemáticamente la corona de la Liga Euskotren al imponerse este sábado por la tarde en la Ikurriña de Pasaia.
La Lugañene lo ha hecho además estableciendo una nueva marca en el campo de regatas de Pasai Donibane y mostrando, una vez más, su gran superioridad respecto al resto de sus rivales.
A las entrenadas por Ramón Erostarle les bastaba con entrar hoy por delante de Tolosaldea. Lo han hecho y les han sacado, además, 8 segundos de ventaja, en uan regata que se ha competido en la modalidad de contrarreloj.
Orio ha sido tercera, a 14 segundos de las flamantes campeonas de liga. A 14 segundos ha quedado también Hibaika, la embarcación más rápida de la primera tanda, en la que se ha impuesto a Astillero, Donostiarra y Zumaia.
En lo que respecta a la clasificación general de la Liga Euskotren, Arraun Lagunak suma ahora 104 puntos y 13 victorias, ha ganado todas las bandera disputadas hasta la fecha. Tolosaldea es segunda con 80 puntos y San Juan tercera con 61 puntos.
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