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Arraun Lagunak no falla y gana matemáticamente la Liga Euskotren

La 'Lugañene' se adjudican su quinta corona liguera, la cuarta de forma consecutiva, a falta de dos jornadas para el final oficial de la competición.
Arraun Lagunak
Arraun Lagunak ha ganado todas las banderas disputadas hasta la fecha. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak-ek ez du huts egin eta matematikoki irabazi du Euskotren Liga
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KIROLAK EITB

Última actualización

Arraun Lagunak ha cumplido con todos los pronósticos y se ha asegurado matemáticamente la corona de la Liga Euskotren al imponerse este sábado por la tarde en la Ikurriña de Pasaia.

La Lugañene lo ha hecho además estableciendo una nueva marca en el campo de regatas de Pasai Donibane y mostrando, una vez más, su gran superioridad respecto al resto de sus rivales.

A las entrenadas por Ramón Erostarle les bastaba con entrar hoy por delante de Tolosaldea. Lo han hecho y les han sacado, además, 8 segundos de ventaja, en uan regata que se ha competido en la modalidad de contrarreloj.

Orio ha sido tercera, a 14 segundos de las flamantes campeonas de liga. A 14 segundos ha quedado también Hibaika, la embarcación más rápida de la primera tanda, en la que se ha impuesto a Astillero, Donostiarra y Zumaia.

En lo que respecta a la clasificación general de la Liga Euskotren, Arraun Lagunak suma ahora 104 puntos y 13 victorias, ha ganado todas las bandera disputadas hasta la fecha. Tolosaldea es segunda con 80 puntos y San Juan tercera con 61 puntos.

Arraun Lagunak Mujeres deportistas Euskotren Liga

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