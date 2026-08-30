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¡San Juan seguirá en la Liga Eusko Label!

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San Juan
18:00 - 20:00

Los remeros de San Juan. Imagen: Aitor Arrizabalaga / ACT.

Euskaraz irakurri: San Juanek Eusko Label Ligan jarraituko du!
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Última actualización

Los remeros de San Juan han celebrado eufóricos su continuidad en la Liga Eusko Label, tras un reñido duelo con Ares en la regata disputada en casa de sus rivales.

Imanol Arregi, aurraunista de San Juan: "Hemos empezado de cero, y hemos conseguido el objetivo"
San Juan Eusko Label Liga

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