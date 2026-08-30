¡San Juan seguirá en la Liga Eusko Label!
Los remeros de San Juan han celebrado eufóricos su continuidad en la Liga Eusko Label, tras un reñido duelo con Ares en la regata disputada en casa de sus rivales.
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La XIX Bandeira Concello de Ares se ha disputado en aguas gallegas En la primera tanda, San Juan ha sido el dominador con tres segundos de ventaja sobre Ares, triunfo que le ha permitido asegurar la permanencia de San Juan un año más en la máxima categoría.
San Juan buscará la salvación en tierras gallegas
La Liga Eusko Label viaja este fin de semana a tierras gallegas, el sábado a Arousa y el domingo a Ares. Chapela ya sabe que el año que viene no competirá en la Liga ACT, pero San Juan, con seis puntos de margen, sigue con opciones de evitar el play-off de descenso.
Joseba Fernández: “Primero vamos a asegurar la permanencia; tenemos que agarrarnos a nuestro trabajo”
San Juan ocupa, en estos momentos, la décima plaza de la Liga Eusko Label. El entrenador, Joseba Fernández, ha explicado que ese resultado no se corresponde con el rendimiento del equipo. Con el objetivo de mantenerse en la categoría, Fernández tiene claro lo que tienen que hacer: “centrarse en su trabajo”.