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Imanol Arregi, remero de San Juan: “Hemos empezado de cero y hemos conseguido el objetivo"

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Imanon Arregi, San Juaneko arraunlaria
18:00 - 20:00
Imanol Arregi, remero de la embarcación San Juan
Euskaraz irakurri: Imanol Arregi, San Juaneko aurraunlaria: "Zerotik hasi gara, eta helburua lortu dugu"

Última actualización

La XIX Bandeira Concello de Ares se ha disputado en aguas gallegas En la primera tanda, San Juan ha sido el dominador con tres segundos de ventaja sobre Ares, triunfo que le ha permitido asegurar la permanencia de San Juan un año más en la máxima categoría.

San Juan Eusko Label Liga

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