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Ibai Camarero: “Estamos demostrando que podemos sacar un buen equipo cada fin de semana”

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18:00 - 20:00
Ibai Camarero.
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hondarribia va quinta en la clasificación general de la Liga Eusko Label. Entrevistamos al remero Ibai Camarero y nos explica que es fruto del trabajo realizado. En cuanto a la juventud del equipo, ha subrayado que “han conseguido competir en la trainera con once" y que están contentos con ello.

Hondarribia Remo Eusko Label Liga

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