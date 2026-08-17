Ibai Camarero: “Estamos demostrando que podemos sacar un buen equipo cada fin de semana”
Hondarribia va quinta en la clasificación general de la Liga Eusko Label. Entrevistamos al remero Ibai Camarero y nos explica que es fruto del trabajo realizado. En cuanto a la juventud del equipo, ha subrayado que “han conseguido competir en la trainera con once" y que están contentos con ello.
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26 años de trabajo conjunto, clave en la evolución de Hondarribia
El domingo, las ligas Euskotren y Eusko Label se disputarán en Hondarribia. La Ama Guadalupekoa siempre se ha mantenido en la categoría reina desde que se creó el campeonato, detrás de la cual hay varios pilares, por ejemplo: Joxemi Elduaien, Mikel Orbañanos y Joseba Amunarriz; presidente, entrenador y patrón. Llevan 26 años en el club.
Hondarribia, en pleno relevo generacional
Hace dos años, ocho remeros de Hondarribia dejaron el equipo. Como resultado, subieron a varios remeros de la cantera al primer equipo. Entre ellos Xabier Salaberria, Mattin Colas y Xabier Olaskoaga.