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Zurinaga sobre su despiste con la estacha: “Por suerte se va a quedar en anécdota"

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Asier-Zurinaga-patron-Urdaibai
18:00 - 20:00
Asier Zurinaga, patrón de Bermeo Urdaibai. IMagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Asier Zurinaga Bermeo Urdaibaiko patroiari elkarrizketa, Eusko Label Ligako lehen estropadaren ostean, Madrilen
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KIROLAK EITB

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El patrón de Urdaibai ha reconocido que se trata de "un error grave e imperdonable", tras haber sido sancionado con 10 segundos por salir sin coger las estacha el pasado domingo. "Imagínate que se hubiese conseguido la victoria y por esa sanción no se hubiese podido ondear la bandera, pues hubiese sido auténtico drama", ha apostillado.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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