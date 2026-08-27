Eusko Label Liga
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Ares, azken-aurreko postua saihesteko borrokan

Iragarkia
Arrauna: Ares
18:00 - 20:00
Ares arraun taldeak mailari eutsi nahi dio
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ares arraun taldea etxean arituko da lehian, Eusko Label Ligari eusteko borrokan. Galizian erabakiko da beheko aldeko sailkapena.

Ares Arrauna

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