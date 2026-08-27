En la Liga Eusko Label, ha destacado la distancia que ha sacado Orio en el primer largo, así como la tensión vivida entre los equipos que luchan por no descender. En la Liga Euskotren, Arraun Lagunak rompió la regata desde el principio, sacando una ventaja de cuatro segundos en el segundo minuto y medio. En el otro lado de la clasificación, Zumaia ha perdido la categoría por lo que competirá en la Liga ETE la temporada que viene.