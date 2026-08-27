Ares, en la lucha por evitar la penúltima plaza
El club de remo Ares luchará en casa por mantenerse en la Liga Eusko Label. En Galicia se decidirá la clasificación de la zona baja.
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Gorka Aranberri, el patrón que ha ondeado 100 banderas en la Liga Eusko Label
El zarauztarra Gorka Aranberri debutó con 16 años en casa y con el equipo local, 20 años después, y tras una fructífera trayectoria, ha ondeado la 100 Bandera de la Liga Eusko Label en casa.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Itziar Eguren: “El equipo está con muchísimas ganas para La Concha; intentaremos igualar la marca de Kiriko”
Arraun Lagunakek bere bosgarren Liga irabazi du, laugarrena jarraian. 15 bandera lortuta, garaitezinak bihurtu dira. Itziar Egurenekin, Arraun Lagunakeko presidenteak azaldu du orain Kontxaren bila joango direla.
Ibon Gaztañazpi repasa los datos e imágenes que ha dejado la regata de Zarautz
En la Liga Eusko Label, ha destacado la distancia que ha sacado Orio en el primer largo, así como la tensión vivida entre los equipos que luchan por no descender. En la Liga Euskotren, Arraun Lagunak rompió la regata desde el principio, sacando una ventaja de cuatro segundos en el segundo minuto y medio. En el otro lado de la clasificación, Zumaia ha perdido la categoría por lo que competirá en la Liga ETE la temporada que viene.
San Sebastián celebra con Arraun Lagunak el título de la Liga Euskotren
El club donostiarra ha firmado una campaña impecable en la Liga Euskotren de 2026, ya que ha ganado todas las banderas disputadas, un total de quince, y se ha impuesto en las dieciséis jornadas que han completado el campeonato. Este domingo por la tarde, concluida la Liga, Arraun Lagunak ha sido recibido en la Plaza de la Constitución de la capital guipuzcoana.
Deusto conquista la Liga ARC 1 y Hondarribia la Liga ETE, tras ganar en Bilbao
Ambas embarcaciones tendrán que disputar el playoff de ascenso para poder competir en la máxima categoría el próximo verano.
Gorka Aranberri: "Esta victoria es muy bonita para cerrar el círculo"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha ganado 100 banderas en la Liga Eusko Label tras ganar hoy la Ikurriña de Zarautz en su localidad natal. Cree que su embarcación atraviesa un gran momento de forma, al igual que él.
Orio vuelve a mostrar su superioridad en la segunda jornada, y gana la Ikurriña de Zarautz
Los aguiluchos se han adjudicado con mucha claridad, este domingo, la victoria en la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz, y han ratificado su primer puesto del sábado. Por detrás de los de Gorka Aranberri, que se ha hecho con su bandera número cien en la Liga, se han clasificado Getaria, Lekittarra y Hondarribia, que han remado en la segunda tanda.
Nagore Osoro: “Los de casa saben de verdad lo que cuesta”
Nagore Osoro, patrona de Arraun Lagunak, se acuerda de todos sus seres queridos después de ganar la Ikurriña de Zarautz.