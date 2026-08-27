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Ares, en la lucha por evitar la penúltima plaza

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Arrauna: Ares
18:00 - 20:00
El club de remo Ares quiere mantener la categoría
Euskaraz irakurri: Ares, azken-aurreko postua saihesteko borrokan
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Última actualización

El club de remo Ares luchará en casa por mantenerse en la Liga Eusko Label. En Galicia se decidirá la clasificación de la zona baja.

Ares Remo

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Ibon Gaztañazpi repasa los datos e imágenes que ha dejado la regata de Zarautz

En la Liga Eusko Label, ha destacado la distancia que ha sacado Orio en el primer largo, así como la tensión vivida entre los equipos que luchan por no descender. En la Liga Euskotren, Arraun Lagunak rompió la regata desde el principio, sacando una ventaja de cuatro segundos en el segundo minuto y medio. En el otro lado de la clasificación, Zumaia ha perdido la categoría por lo que competirá en la Liga ETE la temporada que viene.

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