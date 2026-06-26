Mikel Azkarate: “Faborito zaren momentutik, ezin duzu hutsik egin”
Mikel Azkarate Urdaibaiko arraunlari ohia izango da aurten arraun saioetan komentarista ETBn. Ibon Gaztañazpi eta Sara Gandara esatariekin batera arituko da estropada guztietan gertatzen denaren berri ematen. Azkarateren ustez, Orio eta Arraun Lagunak dira Eusko Label eta Euskotren Ligak irabazteko faborito nagusi.
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Gorka Aranberri: “Gogotsu gaude ligari ondo ekiteko, eta erronkak berdinak izan behar dira"
"Bigarren urtea dugu lan era berdinarekin, eta hori nabaritu behar da", azpimarratu du Orioko patroiak. Aurtengo denboraldi hasierako traineruaren maila eta iazkoa desberdinak direla aitortu du Aranberrik. "Gu ezin gara aurkarien begira egon", ohartarazi du.
Denboraldiko helburuak garbi dituzte Eusko Label Ligako taldeek
Oriok faborito gisa ekingo dio Eusko Label Ligari, baina gainerako taldeek ere garbi dituzte denboraldiko helburuak.
Madrilen hasiko da arraun denboraldia
Eusko Label eta Euskotren ligak Buitrago del Lozoyara doaz igande honetan 2026ko denboraldiko inaugurazio-hitzordua jokatzera. Azken estropada iraileko hirugarren astean jokaduko da.
Eusko Label Ligara itzulita, mailari eustea du Santurtzik helburu
KAE Ligan bi denboraldi egin ondoren, ilusioz hartu du Santurtzik Eusko Label Liga. 2020 eta 2021eko txapeldunek mailari eustea dute helburu nagusi, hala adierazi du Alexander Esteban entrenatzaileak
Nagore Osoro: “Tolosaldea izango da gure aurkaririk zuzenena, baina San Juanek ere ezustekoren bat eman dezake"
Nagore Osorok Zumaiarekin Kontxa eta bi liga irabazi zituen. Osorok azpimarratu duenez, garaipen gosez jarraitzen duen taldea aurkitu du Arraun Lagunaken. "Inor ez da aspertzen irabaztearekin", esan du. "Oso talde lehiakorra da", erantsi du.
Arraun Lagunak eta Tolosaldea, Euskotren Ligako faborito
Ekainaren 28an ekingo dio Euskotren Ligak denboraldi berriari Buitrago del Lozoyan, Madrilen. Arraun Lagunak eta Tolosaldea dira lehen postuetan ibiltzeko hautagai nagusiak. Gainontzekoek, ohorezko txanda dute begiz jota.
San Juan baikor, zortzi urteren ostean Euskotren Ligara itzulita
Zortzi urteren ostean Euskotren Ligan jokatuko dute Batelerak. Anartz Gereño entrenatzaileak badaki zaila izango dela ohorezko txandan aritzea, baina arraunlariek ikusten dituzte “goran ibiltzeko aukerak”.
Deustu nagusi KAE 1 Ligako bigarren jardunaldian
KAE 1 Ligako bigarren jardunaldia lehiatu da igande honetan. Zarautz eta Deusturen artean parekatua egon da lehia, baina azkenean bizkaitarrek garaipena lortu dute.
Hondarribiak irabazi du ETE ligako estropada
ETE Ligako bigarren jardunaldia jokatu dute gaur Pasai San Pedron. Balizekin arazoak izan ostean, erlojuaren kontra aritu dira, eta Hondarribia nagusitu da.