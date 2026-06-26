MIKEL AZKARATE
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Mikel Azkarate: “Faborito zaren momentutik, ezin duzu hutsik egin”

Iragarkia
Mikel Azkarate
18:00 - 20:00

Mikel Azkarate eta Ibon Gaztañazpi.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Azkarate Urdaibaiko arraunlari ohia izango da aurten arraun saioetan komentarista ETBn. Ibon Gaztañazpi eta Sara Gandara esatariekin batera arituko da estropada guztietan gertatzen denaren berri ematen. Azkarateren ustez, Orio eta Arraun Lagunak dira Eusko Label eta Euskotren Ligak irabazteko faborito nagusi.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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