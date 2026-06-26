MIKEL AZKARATE
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Mikel Azkarate: “Cuando eres favorito, no puedes fallar”

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Mikel Azkarate
18:00 - 20:00
Mikel Azkarate acompañará a Ibon Gaztañazpi.
Euskaraz irakurri: Mikel Azkarate: “Faborito zaren momentutik, ezin duzu hutsik egin”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Mikel Azkarate será el comentarista de remo en la temporada que está a punto de comenzar. El exremero de Urdaibai acompañará a Ibon Gaztañazpi y Sara Gandara en las retransmisiones de cada regata. Para Azkarate, Orio y Arraun Lagunak son los grandes favoritos a batir en las ligas Eusko Label y Euskotren, respectivamente.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

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