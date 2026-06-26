Mikel Azkarate: “Cuando eres favorito, no puedes fallar”

Mikel Azkarate será el comentarista de remo en la temporada que está a punto de comenzar. El exremero de Urdaibai acompañará a Ibon Gaztañazpi y Sara Gandara en las retransmisiones de cada regata. Para Azkarate, Orio y Arraun Lagunak son los grandes favoritos a batir en las ligas Eusko Label y Euskotren, respectivamente.